Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει καμία αμερικανική δέσμευση προς την Τουρκία για τα F-35

«Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες μας ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εξελίξεις», επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας το πρωί της Κυριακής (12/07) στην ΕΡΤ.

«Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει έτσι, με πειθώ και αξιοπιστία. Υπάρχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της γειτονικής χώρας, όμως, να καταστήσουμε κάτι σαφές: Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι μέσα στα F-35 και την αναβάθμιση των F-16. Δεν υπάρχει καμία αμερικανική δέσμευση προς την Τουρκία για τα F-35», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει όχι μόνο τον στόλο και την αεροπορία της, αλλά και μία ισχυρή περιφερειακή και παγκόσμια παρουσία, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Για το casus belli της Άγκυρας, σχολίασε πως «το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα τεράστιο βαρίδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και την πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Δεν νοείται να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο, αλλά και επιβεβλημένο. Δεν μπορεί μίας χώρα να απευθύνει απειλή πολέμου κατά συμμάχου».

Απαντώντας στην κριτική, σημείωσε ότι «το να μην συζητάμε καθόλου με την Τουρκία, είναι μία πολιτική καταστροφής», ενώ, αποσαφήνισε πως «τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα φαντασίας».

«Ο κ. Τσίπρας στηρίζει την πολιτική του νεκρανάσταση στη λήθη των Ελλήνων πολιτών. Κατά τη θητεία του, η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στο πρόγραμμα των F-35, ενώ, επί πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα», προσέθεσε εν συνεχεία ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

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