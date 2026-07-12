Για 42η συνεχόμενη ημέρα στους δρόμους οι Αλβανοί κατά του επενδυτικού σχεδίου Τραμπ

Ήταν χιλιάδες οι πολίτες οι οποίοι διαδήλωσαν το Σάββατο στα Τίρανα, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και για τη συναυλία του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ, η οποία πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ. Ο καλλιτέχνης έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων εξαιτίας αντισημιτικών δηλώσεών του, που έχουν οδηγήσει στην απαγόρευση εμφανίσεών του σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.







Συνθήματα και κατά του Κάνιε Γουέστ



Κρατώντας αλβανικές σημαίες, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα τόσο κατά του πρωθυπουργού όσο και κατά του ράπερ. Αν και δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων, δημοσιογράφοι του AFP κάνουν λόγο για χιλιάδες διαδηλωτές που συγκεντρώνονται καθημερινά στην πρωτεύουσα.







Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που φέρεται να συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί στην προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετ, γεγονός που, σύμφωνα με τους επικριτές του, απειλεί τη γειτονική λιμνοθάλασσα στις ακτές της Αδριατικής, σημαντικό βιότοπο για τα αποδημητικά πτηνά.

Θέλουν να αξιοποιήσουν κι ακατοίκητο νησί



Οι επενδυτές σχεδιάζουν επίσης την τουριστική αξιοποίηση του ακατοίκητου νησιού Σαζάν, το οποίο κατά την κομμουνιστική περίοδο λειτουργούσε ως μυστική στρατιωτική βάση.

Η αντίθεση στο συγκεκριμένο έργο έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της ευρύτερης δυσαρέσκειας για τη διαφθορά και την έλλειψη διαφάνειας στη διαχείριση δημόσιων υποθέσεων. Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση Ράμα ότι δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η επένδυση και ζητούν την αποχώρησή της.

«Επανάσταση των Φλαμίνγκο»



Το κίνημα των διαμαρτυριών έχει υιοθετήσει την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», καθώς τα χαρακτηριστικά ροζ πτηνά μεταναστεύουν στο φυσικό καταφύγιο όπου σχεδιάζεται η επένδυση. Για τον λόγο αυτό, πολλοί διαδηλωτές κρατούν πλαστικά φλαμίνγκο στις συγκεντρώσεις τους.

Παράλληλα, επικριτές του έργου εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για τη νομιμότητα των συναλλαγών μέσω των οποίων αποκτήθηκαν οι εκτάσεις. Αρκετοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας δεκαετιών και αμφισβητούν τη μεταβίβαση της γης.

Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο αποκτήθηκαν οι εκτάσεις στην προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετ, πώς μεταβιβάστηκαν σε νέους ιδιοκτήτες και γιατί η εμπορική τους αξία αυξήθηκε κατακόρυφα μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

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