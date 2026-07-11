Έχασα άδεια, δίπλωμα ή πινακίδα: Οδηγός επιβίωσης βήμα προς βήμα

Το να χάσεις την άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδήγησης ή ακόμη χειρότερα την πινακίδα του αυτοκινήτου είναι από εκείνες τις μικρές καθημερινές ατυχίες που μπορούν εύκολα να γίνουν ταλαιπωρία.

Το βασικό είναι να ξέρεις από την αρχή ότι δεν ακολουθείς την ίδια διαδικασία για όλα. Άλλο πράγμα είναι το χαμένο χαρτί της άδειας κυκλοφορίας, άλλο το δίπλωμα και άλλο η απώλεια πινακίδας, που επηρεάζει άμεσα την ταυτότητα του οχήματος στον δρόμο. Η καλή είδηση είναι ότι αρκετές διαδικασίες γίνονται πλέον ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις. Η κακή είδηση είναι ότι αν μπερδέψεις τις περιπτώσεις ή αφήσεις το θέμα για αργότερα, μπορεί να βρεθείς να κυκλοφορείς χωρίς το απαραίτητο έγγραφο ή χωρίς σωστή ταυτοποίηση του οχήματος.

Πρώτα βλέπουμε τι ακριβώς χάθηκε

Αν έχασες την άδεια κυκλοφορίας, ζητάς αντίγραφο του εγγράφου. Αν έχασες το δίπλωμα οδήγησης, ζητάς αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής. Αν έχασες πινακίδα κυκλοφορίας, η διαδικασία είναι πιο σοβαρή, γιατί για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης δεν παίρνεις απλώς «ίδια» πινακίδα. Εκδίδονται πινακίδες με νέο αριθμό κυκλοφορίας και επανεκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με τον καινούργιο αριθμό. Με απλά λόγια, η άδεια και το δίπλωμα αντικαθίστανται ως έγγραφα. Η πινακίδα, όμως, αλλάζει ουσιαστικά την επίσημη κυκλοφοριακή ταυτότητα του οχήματος.

Αν έχασες την άδεια κυκλοφορίας

Η άδεια κυκλοφορίας είναι το έγγραφο του οχήματος. Αν χαθεί, κλαπεί ή φθαρεί, μπορείς να ζητήσεις αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας. Η διαδικασία αφορά επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης και παρέχεται για περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή φθοράς. Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω gov.gr, αλλά και μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας. Η ψηφιακή υποβολή είναι διαθέσιμη για φυσικά πρόσωπα και για οχήματα που ανήκουν κατά 100% σε έναν ιδιοκτήτη. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως εταιρικό όχημα ή πιο σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η εξυπηρέτηση περνά από ΚΕΠ ή την αρμόδια υπηρεσία. Για την αίτηση θα χρειαστείς ταυτοποίηση με κωδικούς Taxisnet ή ταυτοποιητικό έγγραφο. Στην περίπτωση φθοράς, όταν δηλαδή δεν έχει χαθεί η άδεια αλλά έχει καταστραφεί ή δεν διαβάζεται σωστά, κατά την παραλαβή του νέου αντιγράφου πρέπει να παραδοθεί η φθαρμένη άδεια. Το σημαντικό εδώ είναι ότι η έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας παρέχεται χωρίς κόστος. Η επίσημη προθεσμία διεκπεραίωσης αναφέρεται στις 50 ημέρες, άρα δεν είναι κάτι που αφήνεις για τελευταία στιγμή αν χρειάζεσαι άμεσα πλήρη φάκελο του αυτοκινήτου.

Αν έχασες το δίπλωμα οδήγησης

Για την απώλεια ή κλοπή διπλώματος οδήγησης ζητάς αντίγραφο εντύπου άδειας οδήγησης. Η διαδικασία παρέχεται μέσω gov.gr, ΚΕΠ και Περιφερειακών Ενοτήτων, με επίσημο κόστος 68,80 ευρώ και εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης 45 ημέρες. Το ποσό αυτό μπορεί να πληρωθεί είτε ως ενιαίο παράβολο είτε μέσω επιμέρους παραβόλων. Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών αναφέρει ενιαίο παράβολο 68,80 ευρώ, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από επιμέρους παράβολα 30 ευρώ, 30 ευρώ και 8,80 ευρώ. Για την έκδοση αντιγράφου θα χρειαστείς ταυτοποίηση, πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου και υπεύθυνη δήλωση. Η φωτογραφία συνδέεται με τη διαδικασία MyPhoto, ενώ στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεις ότι η άδεια οδήγησης χάθηκε ή εκλάπη και ότι δεν κρατείται από οποιαδήποτε Αρχή. Εδώ θέλει προσοχή σε μία λεπτομέρεια: αν το δίπλωμα έχει λήξει, δεν ακολουθείς τη διαδικασία έκδοσης αντιγράφου λόγω απώλειας. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται ανανέωση άδειας οδήγησης, χωρίς να εκδοθεί πρώτα αντίγραφο και χωρίς τα παράβολα που αφορούν αποκλειστικά το αντίγραφο. Αν υπάρχει πραγματική κλοπή, ειδικά αν χάθηκε μαζί με πορτοφόλι, ταυτότητα ή άλλα προσωπικά έγγραφα, καλό είναι να γίνει και σχετική δήλωση στην Αστυνομία. Όμως για την ίδια τη διοικητική διαδικασία του αντιγράφου, το βασικό στοιχείο είναι η υπεύθυνη δήλωση ότι το δίπλωμα χάθηκε ή εκλάπη και δεν έχει αφαιρεθεί από κάποια Αρχή.

Αν έχασες πινακίδα κυκλοφορίας

Η χαμένη πινακίδα δεν είναι απλή υπόθεση. Αν λείπει μία ή και οι δύο πινακίδες, δεν φτιάχνεις πρόχειρη, δεν βάζεις χαρτί στο παρμπρίζ και δεν συνεχίζεις να κινείσαι σαν να μη συνέβη τίποτα. Η πινακίδα είναι το βασικό στοιχείο αναγνώρισης του οχήματος στον δρόμο. Η διαδικασία αντικατάστασης πινακίδων λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής γίνεται μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων ή ΚΕΠ. Στη σύνοψη της επίσημης διαδικασίας αναφέρεται ότι δεν παρέχεται ψηφιακά, ενώ το κόστος κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ και ο εκτιμώμενος χρόνος είναι περίπου 1 μήνας. Για ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, η απώλεια ή καταστροφή πινακίδων οδηγεί σε έκδοση πινακίδων με νέο αριθμό κυκλοφορίας και σε νέα άδεια κυκλοφορίας με τον καινούργιο αριθμό. Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να κρατήσει κάθε οδηγός, γιατί η διαδικασία δεν μοιάζει με την έκδοση απλού αντιγράφου εγγράφου. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας πινακίδας, προβλέπεται πρωτότυπη βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή ηλεκτρονική βεβαίωση δήλωσης του ιδιοκτήτη για την κλοπή ή απώλεια της μίας ή και των δύο πινακίδων. Αν χάθηκε μόνο η μία πινακίδα, δεν σημαίνει ότι κρατάς την άλλη και τελείωσε η ιστορία. Η αντικατάσταση αφορά το ζεύγος και το όχημα αποκτά νέο αριθμό. Αν υπάρχει υποψία κλοπής, η δήλωση πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί μια πινακίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράνομα σε άλλο όχημα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Gov.gr Wallet;

Το Gov.gr Wallet βοηθά σημαντικά, ειδικά αν έχεις ήδη περάσει στο κινητό σου το δίπλωμα οδήγησης ή άλλα ψηφιακά έγγραφα. Τα ψηφιακά έγγραφα της εφαρμογής είναι πλήρως ισάξια με τα φυσικά έγγραφα για κάθε νόμιμη χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν έλεγχο στην Ελλάδα, το ψηφιακό δίπλωμα μέσα από την επίσημη εφαρμογή μπορεί να σε καλύψει, εφόσον είναι ενεργό και επαληθεύσιμο. Δεν μιλάμε όμως για screenshot, φωτογραφία ή αποθηκευμένο αρχείο. Μιλάμε για το έγγραφο μέσα από το Gov.gr Wallet, με δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας. Αν, όμως, έχεις χάσει το φυσικό έγγραφο, δεν σημαίνει ότι αγνοείς τη διαδικασία αντικατάστασης. Το Wallet μπορεί να σε βοηθήσει στην καθημερινότητα, αλλά το χαμένο δίπλωμα ή η χαμένη άδεια πρέπει να δηλωθούν και να αντικατασταθούν. Ακόμη περισσότερο, το Wallet δεν λύνει το πρόβλημα της χαμένης πινακίδας, γιατί εκεί το ζήτημα αφορά το ίδιο το όχημα και τον αριθμό κυκλοφορίας του.

Απώλεια ή αφαίρεση; Μεγάλη διαφορά

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να μπερδεύουμε την απώλεια με την αφαίρεση. Αν έχασες την άδεια ή το δίπλωμα, κάνεις διαδικασία αντικατάστασης. Αν όμως σου αφαιρέθηκαν από Αρχή, δεν δηλώνεις ότι «χάθηκαν». Σε αυτή την περίπτωση ισχύει διαφορετική διαδικασία και πρέπει να περιμένεις την επιστροφή ή να ακολουθήσεις ό,τι προβλέπει η σχετική πράξη αφαίρεσης. Γι’ αυτό και στις υπεύθυνες δηλώσεις ζητείται να αναφέρεται ότι το έγγραφο δεν κρατείται από οποιαδήποτε Αρχή. Είναι μικρή φράση, αλλά έχει μεγάλη σημασία, γιατί προστατεύει τη διαδικασία από ψευδείς δηλώσεις και λάθος χρήση.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη

Το πρώτο λάθος είναι η καθυστέρηση. Πολλοί οδηγοί λένε «κάπου θα είναι» και το αφήνουν. Αν όμως πρόκειται για κλοπή ή αν το έγγραφο χρησιμοποιηθεί από τρίτο, η καθυστέρηση μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Το δεύτερο λάθος είναι η λάθος διαδικασία. Για άδεια κυκλοφορίας ζητάς αντίγραφο άδειας. Για δίπλωμα ζητάς αντίγραφο άδειας οδήγησης. Για πινακίδες δεν ζητάς απλώς αντίγραφο, αλλά αντικατάσταση με νέο αριθμό κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. και τις μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης. Το τρίτο λάθος είναι η πρόχειρη λύση στην πινακίδα. Η πινακίδα δεν αντικαθίσταται με εκτύπωση, αυτοκόλλητο ή χειρόγραφη πατέντα. Αν λείπει, δηλώνεις την απώλεια ή την κλοπή και ξεκινάς την επίσημη διαδικασία.

Τι κρατάμε

Αν έχασες την άδεια κυκλοφορίας, ζητάς αντίγραφο μέσω gov.gr, ΚΕΠ ή Περιφέρειας. Η διαδικασία παρέχεται χωρίς κόστος.

Αν έχασες το δίπλωμα οδήγησης, ζητάς αντίγραφο άδειας οδήγησης. Το επίσημο κόστος είναι 68,80 ευρώ και ο εκτιμώμενος χρόνος 45 ημέρες.

Αν το δίπλωμα έχει λήξει, δεν βγάζεις απλώς αντίγραφο. Κάνεις διαδικασία ανανέωσης.

Αν έχασες πινακίδα, η διαδικασία είναι διαφορετική: για Ι.Χ. και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης εκδίδεται νέος αριθμός κυκλοφορίας και νέα άδεια.

Το Gov.gr Wallet μπορεί να βοηθήσει σε έλεγχο εντός Ελλάδας, αλλά δεν αντικαθιστά την ανάγκη να δηλωθεί και να αντικατασταθεί το χαμένο έγγραφο ή η πινακίδα.

Η ουσία είναι απλή: δεν πανικοβάλλεσαι, αλλά κινείσαι άμεσα. Για την άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα, η διαδικασία είναι σχετικά ξεκάθαρη και σε μεγάλο βαθμό ψηφιακή. Για την πινακίδα, χρειάζεται περισσότερη προσοχή, γιατί δεν μιλάμε απλώς για ένα χαμένο έγγραφο, αλλά για το επίσημο στοιχείο με το οποίο αναγνωρίζεται το όχημα στον δρόμο.

Πηγή: autotypos

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