Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στο Άργος

Ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμούς αστυνομικών έπειτα από καταδίωξη στο Άργος υπέκυψε στα τραύματά του, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/7).

Ο νεαρός νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είχαν κριθεί προφυλακιστέοι, μετά τις πολύωρες απολογίες τους στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, σχετικά με τους πυροβολισμούς που οδήγησαν στον βαρύ τραυματισμό του 20χρονου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο αστυνομικοί φέρονται να πυροβόλησαν περισσότερες από δέκα φορές κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία προς τον νεαρό, αλλά έγιναν με σκοπό τον εκφοβισμό του.

«Δεν υπήρξε δόλος» ισχυρίστηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν.

Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Τι είπε η μητέρα του 20χρονου

Από την πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου δήλωσε ότι ο γιος της ήταν άτομο με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία. Όπως ανέφερε, είχε πάρει το αυτοκίνητο χωρίς να το γνωρίζει η ίδια, ενώ εκτίμησε ότι δεν σταμάτησε στο σήμα της αστυνομίας επειδή πανικοβλήθηκε, έχοντας αφήσει στο σπίτι την άδεια οδήγησής του.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διαλεύκανση των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στον παράδρομο της εθνικής οδού Άργους.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν περισυλλέξει συνολικά 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ μέσα στο όχημα του 20χρονου εντοπίστηκε αεροβόλο όπλο. Από την πλευρά της υπεράσπισης των δύο αστυνομικών, ο δικηγόρος Πέτρος Κουκούλης επανέλαβε ότι απορρίπτεται ο χαρακτηρισμός περί ενδεχόμενου δόλου.

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