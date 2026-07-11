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ΚΡΗΤΗ

Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά: Αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και «πέταξε» στον αέρα μοτοσικλετιστή

τροχαίο στη Μεσαρά
clock 18:23 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/07) στην περιοχή των Μοιρών, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο Ι.Χ. επέβαινε ζευγάρι τουριστών, το οποίο επιχείρησε αναστροφή προκειμένου να εισέλθει σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Την ίδια στιγμή, η μοτοσυκλέτα που κινούνταν στον δρόμο προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στο όχημα.

Από τη σύγκρουση ο αναβάτης του δικύκλου εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, πριν τον μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Σοβαρό Τροχαίο Μεσαρα
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