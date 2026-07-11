Ν. Ανδρουλάκης: «Πολιτική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση του ΕΣΥ»

Στη Λήμνο περιοδεύει από το πρωί του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτος σταθμός ήταν το νοσοκομείο του νησιού, από όπου τόνισε για μία ακόμη φορά ότι αποτελεί προτεραιότητα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Θέλω να ευχαριστήσω γιατρούς και νοσηλευτές εδώ στο νοσοκομείο της Λήμνου για την ενημέρωση που μου έκαναν σχετικά με τη μερική ανακαίνιση του κτιρίου, αλλά και για τις πολύ σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και επισήμανε πως «θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η παροχή ουσιαστικών κινήτρων – οικονομικών, φορολογικών, εκπαιδευτικών – για όλους τους υγειονομικούς σε όλα τα νησιά της χώρας, καθώς και μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική», υπογραμμίζοντας πως η στέγαση είναι και αυτή ένα πολύ σοβαρό κίνητρο.

Επισήμανε, όμως, ότι πρέπει «να επενδύσουμε και στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, να στελεχώσουμε όλα τα περιφερειακά ιατρεία αλλά και να αποκτήσουμε ένα εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που θα παρέχει υψηλές υπηρεσίες στους μόνιμους κατοίκους», καθώς και «να στηρίξουμε το ΕΚΑΒ, με βάσεις, προσωπικό, εναέρια και πλωτά μέσα».

«Για το ΠΑΣΟΚ, η αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι πολιτική προτεραιότητα. Εμείς δημιουργήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς γνωρίζουμε πως θα το κάνουμε ισχυρό σε όλη την Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, στη συνέχεια, επισκέφθηκε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου.

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