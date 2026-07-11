Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή 12/7 - Στο «κίτρινο» η Κρήτη

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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 14 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής για αύριο Κυριακή (12/07).

Σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αύριο:

Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Δωδεκάνησα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο Ηράκλειο, Λασίθι, περιοχές Βοιωτίας και Εύβοιας.

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