Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή 12/7 - Στο «κίτρινο» η Κρήτη

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 14 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής για αύριο Κυριακή (12/07).
Σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αύριο:
Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Δωδεκάνησα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο Ηράκλειο, Λασίθι, περιοχές Βοιωτίας και Εύβοιας.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Κυριακή 12/07
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍 #Αττική #Κορινθία #αργολίδα
📍 #Δωδεκάνησα
📍 #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
📍#Ρέθυμνο #Ηράκλειο #Λασίθι
📍 περιοχές #Βοιωτίας #Εύβοιας
ℹ️https://t.co/KdIoRDwQ4I pic.twitter.com/50Q6dtsf0s
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026
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