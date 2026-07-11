Good Job Nicky: "Δεν θα δοκίμαζα ξανά για την Eurovision, δεν είναι τόσο ρόδινο όσο φαίνεται"

Ο Good Job Nicky παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala και μίλησε για την εμπειρία που βίωσε στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026 εξηγώντας γιατί δεν θα προσπαθούσε πιθανότατα να την ζήσει ξανά στο μέλλον.

τελευταία φορά που σε ακούσαμε ήταν στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Γιατί πήγες; Για την εμπειρία; Για τη δυνατότητα διεθνούς καριέρας; Ή επειδή ήθελες να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου;

Λίγο από όλα αυτά, συν την επιθυμία ενός φίλου μου, του Θανάση, που έχει τεράστια εμμονή με την Eurovision και μου έλεγε από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου να το προσπαθήσω. Είπα λοιπόν φέτος να κάνω το ταξίδι 50% για όσα περιγράφεις και 50% για να τον πάρω μαζί μου.

Θα ξαναδοκίμαζες;

Μπα, ακόμα και ο Θανάσης μου λέει να μην το ξανακάνω.

Γιατί όμως όχι;

Δεν είναι τόσο ρόδινο όσο φαίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κιόλας. Ο απώτερος σκοπός είναι όντως το εξωτερικό και η Eurovision λειτουργεί σαν εκτοξευτήρας. Είναι όμως και περιοριστική. Ό,τι και να κάνεις μετά θα σε ακολουθεί η υστεροφημία της. Αυτό για μένα είναι απαγορευτικό, γιατί δεν αντέχω να με κλειδώνει κάτι.

Θα ήθελα να δημιουργώ ελεύθερα, γυμνά, αναπολογητικά και να μη χρειάζεται επειδή έβγαλα το Dark sid of the moon να κάνω έπειτα κάτι παρόμοιο. Δεν θέλω να υπάρχει απόλυτη γεφύρωση μεταξύ των τραγουδιών μου, θέλω να είμαι freelancer στη μουσική. Και νιώθω ότι μια κίνηση όπως ο δίσκος που θέλω να βγάλω τώρα, μετά το “Dark side of the moon”, δεν θεωρείται και απόλυτα συνοχική. Είναι όμως απόλυτα συνοχική με το τι είμαι ως άνθρωπος.

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