ΣΑΒ.11 Ιου 2026 15:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Θώδη: «Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου, με θέλανε για τα λεφτά»

Θώδη
clock 14:00 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Έφη Θώδη ήταν καλεσμένησ την εκπομπή "Ζω Καλά" και οκάλυψε ότι αποφάσισε να απέχει από τις σχέσεις, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της από ανθρώπους που την εκμεταλλεύονταν οικονομικά.

«Πέρασα άσχημα στα προσωπικά και ορκίστηκα ότι δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί πιο πολύ για τα λεφτά με θέλανε. Να αρπάξουνε, να με κάνουνε… κομμάτια. Κι εγώ το έβλεπα και λέω “ως εδώ”», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω, θα έχω τη δουλειά μου, αλλά στα προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν», ξεκαθάρισε ακόμα.

Διαβάστε επίσης

Ασλάνογλου: «Έχω βρεθεί σε τοξική σχέση και είχα το θάρρος να φύγω»

Ρένος Χαραλαμπίδης: "Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Έφη Θώδη προσωπική ζωή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis