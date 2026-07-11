Θώδη: «Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου, με θέλανε για τα λεφτά»

Η Έφη Θώδη ήταν καλεσμένησ την εκπομπή "Ζω Καλά" και οκάλυψε ότι αποφάσισε να απέχει από τις σχέσεις, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της από ανθρώπους που την εκμεταλλεύονταν οικονομικά.

«Πέρασα άσχημα στα προσωπικά και ορκίστηκα ότι δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί πιο πολύ για τα λεφτά με θέλανε. Να αρπάξουνε, να με κάνουνε… κομμάτια. Κι εγώ το έβλεπα και λέω “ως εδώ”», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω, θα έχω τη δουλειά μου, αλλά στα προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν», ξεκαθάρισε ακόμα.

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