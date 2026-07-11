Το ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου απαντά στον Δημήτρη Μαρκόπουλο για την επίθεση στον Ανδρουλάκη

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Απάντηση στις δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος από το Ηράκλειο άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, δίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για προσωπική και απρόκλητη επίθεση σε βάρος του προέδρου του κόμματος, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας.

Σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρονται τα εξής

Με το "καλημέρα" της επίσκεψής του και στην έναρξη ενός εμφανώς στημένου και προσχηματικού "διαλόγου" ενόψει της ΔΕΘ, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Μαρκόπουλος επέλεξε να ξεκινήσει την τοποθέτησή του με μια προσωπική και απρόκλητη επίθεση στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.

Το γεγονός ότι ο Υφυπουργός ένιωσε την ανάγκη να αναφερθεί στη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη δεν εκπλήσσει κανέναν. Αντίθετα, μαρτυρά ξεκάθαρα τη βαθιά αγωνία τους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

Αντί να αναλώνεται σε φτηνές επικοινωνιακές επιθέσεις για να δημιουργήσει εντυπώσεις, καλούμε τον κ. Μαρκόπουλο να κάνει μια απλή άσκηση μνήμης: ας φέρει στο μυαλό του το βράδυ των επόμενων εκλογών τα αποτελέσματα της κάλπης στο Ηράκλειο.

Η αποδοκιμασία των κυβερνητικών πολιτικών και η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης των Ηρακλειωτών στο ΠΑΣΟΚ θα τον κάνουν πολύ πιο συγκρατημένο και προσεκτικό την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί τον τόπο μας.

Οι πολίτες της Κρήτης και όλης της χώρας έχουν κουραστεί από τις στημένες παραστάσεις και τις τοξικές επιθέσεις. Απαιτούν λύσεις στα πραγματικά τους προβλήματα.

Για το ΠΑΣΟΚ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη "ραχοκοκαλιά" της ελληνικής οικονομίας και για τον λόγο αυτό προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη και τη βιωσιμότητά τους:

Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση & Ρευστότητα: Δίκαιη ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ προς τις ΜμΕ, και όχι μόνο στους λίγους και ισχυρούς, με παράλληλη θέσπιση ειδικών προγραμμάτων χαμηλότοκων δανείων μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Εθνικού Πλούτου.

Αντιμετώπιση του Ιδιωτικού Χρέους: Νέο, δίκαιο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία (120 δόσεις), με «κούρεμα» προσαυξήσεων για τους συνεπείς και πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις & Κίνητρα: Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά για την τόνωση της αγοράς. Επίσης, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Αντιμετώπιση του Ενεργειακού Κόστους: Ειδικές επιδοτήσεις για το ενεργειακό κόστος και παροχή κινήτρων για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (net-metering).

Ψηφιακός & Πράσινος Μετασχηματισμός: Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης (reskilling/upskilling) και επιδοτήσεις για την απόκτηση σύγχρονου ψηφιακού εξοπλισμού, ώστε οι ΜμΕ να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης: Eπιστροφή στην φορολόγηση βάσει των πραγματικών εισοδημάτων με παράλληλη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής..

Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού: Οι επιχειρήσεις θα διατηρούν πρόσβαση στο κεφάλαιο κίνησής τους, καλύπτοντας μισθούς, προμηθευτές και λειτουργικές υποχρεώσεις.

Δίκαιη και βιώσιμη αγορά εργασίας: Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και σταδιακή μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Η νευρικότητα που προκαλεί το πρόγραμμά μας στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν μας πτοεί. Συνεχίζουμε δίπλα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιφέρειας με συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις.