«Τεχνητός Ήλιος»: Το πείραμα στην Κίνα που μπορεί να αλλάξει για πάντα την ενέργεια στον πλανήτη

Aκόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας από πυρηνική σύντηξη καταγράφει η Κίνα, καθώς ο αντιδραστήρας EAST κατάφερε να αγγίξει θερμοκρασίες της τάξης των 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου.

Το επίτευγμα αυτό, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, θεωρείται κομβικό στην εξέλιξη της τεχνολογίας που επιχειρεί να αναπαράγει στη Γη τη διαδικασία παραγωγής ενέργειας των άστρων.

Θερμοκρασίες που ξεπερνούν τον Ήλιο

Η θερμοκρασία που επιτεύχθηκε στο εργαστήριο είναι περίπου έξι φορές υψηλότερη από εκείνη του πυρήνα του Ήλιου, ο οποίος υπολογίζεται ότι φτάνει τους 15 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου.

Η διαφορά αυτή δεν αποτελεί παράδοξο, αλλά τεχνολογική αναγκαιότητα. Σε αντίθεση με τον Ήλιο, όπου η τεράστια πίεση βαρύτητας επιτρέπει τη σύντηξη, στις γήινες συνθήκες απαιτούνται πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες για να επιτευχθεί η ίδια διαδικασία.

Ο αντιδραστήρας EAST και η τεχνολογία του τοκάμακ

Στο επίκεντρο του πειράματος βρίσκεται ο EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), ένας υπεραγώγιμος αντιδραστήρας τύπου τοκάμακ (ειδική τεχνολογική διάταξη θερμοπυρηνικού αντιδραστήρα) που λειτουργεί στην πόλη Χεφέι. Μέσα σε έναν δακτυλιοειδή θάλαμο, ισχυρά μαγνητικά πεδία συγκρατούν το υπέρθερμο πλάσμα, αποτρέποντας την επαφή του με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η διατήρηση των συνθηκών που απαιτούνται για την πυρηνική σύντηξη.

Η πυρηνική σύντηξη θεωρείται από την επιστημονική κοινότητα μία από τις πιο υποσχόμενες πηγές ενέργειας, καθώς δεν παράγει διοξείδιο του άνθρακα και δεν αφήνει μακρόβια ραδιενεργά απόβλητα, όπως η σημερινή πυρηνική σχάση (=όταν ο πυρήνας ενός ατόμου διασπάται σε δύο ή περισσότερους ελαφρύτερους πυρήνες, απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας).

Το καύσιμο της διαδικασίας προέρχεται από ισότοπα υδρογόνου, τα οποία μπορούν να εξαχθούν ακόμη και από το θαλασσινό νερό, γεγονός που καθιστά την πηγή σχεδόν ανεξάντλητη.

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η πρόκληση της εμπορικής αξιοποίησης παραμένει. Το βασικό ζητούμενο είναι η παραγωγή περισσότερης ενέργειας από αυτή που απαιτείται για τη διατήρηση της αντίδρασης. Μέχρι σήμερα, κανένα σύστημα πυρηνικής σύντηξης δεν έχει καταφέρει να επιτύχει σταθερό ενεργειακό πλεόνασμα σε βιομηχανική κλίμακα.

Επενδύσεις και διεθνής ανταγωνισμός

Η Κίνα επενδύει συστηματικά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην έρευνα, ενώ την ίδια στιγμή Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν σε μεγάλα διεθνή προγράμματα όπως το ITER στη Γαλλία. Ο ανταγωνισμός για την επίτευξη της πρώτης εμπορικά αξιοποιήσιμης μορφής σύντηξης έχει πλέον λάβει παγκόσμιες διαστάσεις.

Το νέο αυτό ρεκόρ του EAST δεν αποτελεί ακόμη λύση για τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη, αλλά δείχνει ότι η τεχνολογία προχωρά σταθερά προς την κατεύθυνση μιας πιθανής ενεργειακής επανάστασης.

Πηγή: Gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης

Μυστικό στον βυθό του Ατλαντικού: Η αποστολή που ερευνά 200.000 βαρέλια πυρηνικών αποβλήτων

«What If»: Η πόλη στη Σελήνη το 2126 θα είναι εφιάλτης (βίντεο)