Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Επέστρεψαν στην Αγγλία μαζί με τα παιδιά τους

Έπειτα από τέσσερα χρόνια, ο Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψαν στην Αγγλία μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον Archie και την Lilibet, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με το People, η οικογένεια ταξίδεψε διακριτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα δύο παιδιά συναντήθηκαν ξανά με τον παππού τους, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Η ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Highgrove House, την εξοχική κατοικία του μονάρχη στο Γκλόστερσερ, παρουσία και της βασίλισσας Καμίλα.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Άρτσι και της Λίλιμπετ στη Βρετανία από το 2022 και την πρώτη φορά που η Meghan Markle επέστρεψε στη χώρα μαζί με τα παιδιά της μετά την αποχώρηση του ζευγαριού από τα ανώτερα βασιλικά καθήκοντα και τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια το 2020.

Η συνάντηση κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ή περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και ο πρίγκιπας Χάρι επιθυμούσαν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα αυτής της τόσο προσωπικής στιγμής.

Μια επανένωση με ιδιαίτερη σημασία

Η οικογενειακή αυτή συνάντηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο, ενώ οι σχέσεις του με τον μικρότερο γιο του έχουν περάσει από πολλές δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια. Η αποχώρηση του Harry και της Meghan Markle από τη βασιλική οικογένεια, οι δημόσιες αποκαλύψεις τους και η αυτοβιογραφία «Spare» είχαν δημιουργήσει βαθύ ρήγμα στις οικογενειακές σχέσεις.

Παρά τις εντάσεις του παρελθόντος, η πρόσφατη επίσκεψη φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο βασιλιάς επιθυμούσε ιδιαίτερα να περάσει χρόνο με τα εγγόνια του, τα οποία είχε να δει από κοντά εδώ και τέσσερα χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Θερόν: Ανησυχία για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

Ρένος Χαραλαμπίδης: "Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή"