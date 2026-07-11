Καύσιμα: Πού και πώς θα εφαρμοστεί η έκπτωση των 10 λεπτών στην αντλία

Νέα παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων προωθεί η κυβέρνηση, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Το μέτρο, που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Βουλή, προβλέπει έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων –όχι στην premium 100 οκτανίων– και 5 λεπτών ανά λίτρο στο diesel κίνησης. Αναμένεται να εφαρμοστεί έως το τέλος Αυγούστου, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της θερινής περιόδου αυξημένων μετακινήσεων. Στόχος είναι να περιοριστεί η άνοδος των τιμών, οι οποίες σε αρκετά νησιά έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Η νέα παρέμβαση έρχεται μετά τα μέτρα που είχαν ληφθεί από τον Μάρτιο, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή είχε προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές ενέργειας. Τότε είχαν εφαρμοστεί πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, Fuel Pass και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που πλησίασε τα 300 εκατ. ευρώ.

Γιατί οι διεθνείς μειώσεις δεν περνούν άμεσα στην αντλία

Παρά την υποχώρηση των τιμών του αργού μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε τις πιέσεις στις αγορές.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η πτώση του Brent δεν μεταφέρεται αυτόματα στις τιμές λιανικής, καθώς τα καύσιμα επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές Platts των προϊόντων διύλισης, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, αλλά και τη θερινή ζήτηση λόγω τουρισμού.

Στην Ελλάδα, οι τιμές διυλιστηρίου υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των τιμών Platts και των συναλλαγματικών ισοτιμιών των προηγούμενων τεσσάρων ημερών. Ο μηχανισμός αυτός περιορίζει τις απότομες μεταβολές, αλλά μπορεί να καθυστερεί την εμφάνιση τόσο των αυξήσεων όσο και των μειώσεων στις τιμές της αντλίας.

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