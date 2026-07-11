Κρήτη: Νοσοκομεία στα όρια – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις κλινικές

Την ώρα που η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, εξυπηρετεί περισσότερους από 600.000 μόνιμους κατοίκους αλλά και εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, τα δημόσια νοσοκομείατης εξακολουθούν να λειτουργούν υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από κλινικές των νοσοκομείων του νησιού που καταδεικνύουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών υπερβαίνει το διαθέσιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός που αυξάνει την πίεση στους εργαζόμενους και αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Κρήτη.

Ενδεικτική είναι η εικόνα που καταγράφεται σήμερα, 11 Ιουλίου 2026, σε σειρά κλινικών των νοσοκομείων της Κρήτης.

ΠΑΓΝΗ

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), για παράδειγμα, σήμερα νοσηλεύονται 36 ασθενείς στη Γενική Παθολογική Κλινική, ενώ η δυναμικότητα της κλινικής είναι 35 άτομα. Στη Νεφρολογική Κλινική οι 13 νοσηλευόμενοι εξυπηρετούνται από 10 εργαζόμενους, ενώ στην Αιματολογική Κλινική 25 ασθενείς αντιστοιχούν σε 23 άτομα προσωπικού. Στην Ογκολογική Κλινική νοσηλεύονται 28 ασθενείς με διαθέσιμο δυναμικό 24 εργαζομένων.

Πίεση καταγράφεται και στις ψυχιατρικές δομές του ΠΑΓΝΗ. Στην Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων νοσηλεύονται 26 ασθενείς με 23 εργαζόμενους, ενώ στη Μονάδα Οξέων Ψυχιατρικής οι 11 ασθενείς εξυπηρετούνται από 10 άτομα προσωπικού.

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Βενιζέλειο

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τη σημερινή εικόνα, η Αιματολογική Κλινική φιλοξενεί 16 νοσηλευόμενους με διαθέσιμο προσωπικό 15 ατόμων, μια ακόμη ένδειξη ότι οι ανάγκες κινούνται στα όρια των διαθέσιμων δυνάμεων.

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Γενικό νοσοκομείο Χανίων

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, οι ελλείψεις εμφανίζονται ακόμη πιο έντονες σε ορισμένες κλινικές. Στην Αιματολογική Κλινική οι 15 ασθενείς εξυπηρετούνται από 12 εργαζόμενους, ενώ στη Β΄ Παθολογική Κλινική καταγράφεται μία από τις μεγαλύτερες αποκλίσεις, καθώς σήμερα νοσηλεύονται 42 ασθενείς με προσωπικό μόλις 32 ατόμων. Στη Μονάδα Α΄ Χειρουργικής Θώρακος οι 5 ασθενείς καλύπτονται από 4 άτομα προσωπικού, ενώ στην Παθολογική Ογκολογίας 14 ασθενείς εξυπηρετούνται από 13 εργαζόμενους. Ιδιαίτερη είναι η επιβάρυνση στην Ψυχιατρική Κλινική, όπου 19 νοσηλευόμενοι αντιστοιχούν σε μόλις 13 άτομα προσωπικού.

Γενικό νοσοκομείο Ρεθύμνου

Ακόμη μεγαλύτερη αναλογία καταγράφεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στην Ψυχιατρική Κλινική, σήμερα, νοσηλεύονται 16 ασθενείς με διαθέσιμο προσωπικό μόλις 10 ατόμων, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική επιβάρυνση της συγκεκριμένης δομής.

Αυξημένη πίεση στο προσωπικό και καθυστερήσεις για τους ασθενείς

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την εικόνα μιας συγκεκριμένης ημέρας, ωστόσο αναδεικνύουν μια πραγματικότητα που οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία επισημαίνουν συνεχώς. Οι ελλείψεις προσωπικού μεταφράζονται σε αυξημένο φόρτο εργασίας,περισσότερες βάρδιες, επαγγελματική εξουθένωση και καθημερινή προσπάθεια ώστε να διατηρείται η ποιότητα της περίθαλψης.

Όμως και για τον ασθενή, η εικόνα αυτή δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή. Σημαίνει ξεκάθαρα λιγότερο ότι ο διαθέσιμος χρόνος για την εξατομικευμένη φροντίδα κάθε νοσηλευόμενου είναι μικρότερος. Παράλληλα στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών αυξάνεται ο χρόνος εξυπηρέτησης του ασθενούς. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, η επαρκής στελέχωση αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε κάθε ασθενής να λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα με την προσοχή που απαιτεί η κατάστασή του.

Η Κρήτη, ως το μεγαλύτερο νησί της χώρας και ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, έχει αυξημένες και διαρκείς ανάγκες στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερα, κατά τους θερινούς μήνες, ο πληθυσμός της πολλαπλασιάζεται, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να καλούνται να εξυπηρετήσουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών από εκείνον που αντιστοιχεί στον μόνιμο πληθυσμό. Η πραγματικότητα αυτή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι δημόσιες δομές υγείας να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.

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