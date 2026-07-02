Η πραγματικότητα πίσω από τις προκηρύξεις γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης

Η επιτυχία μιας προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν κρίνεται από την ανακοίνωσή της, αλλά από τη στιγμή που ο γιατρός θα αναλάβει καθήκοντα και θα αρχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς.

Παρά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την προκήρυξη μόνιμων θέσεων και το υψηλό ενδιαφέρον με την υποβολή πολυάριθμων αιτήσεων, η πραγματικότητα στα νοσοκομεία είναι διαφορετική.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι θέσεις που προκηρύσσονται καταλαμβάνονται από γιατρούς που ήδη υπηρετούν στο ίδιο νοσοκομείο, ή μετακινούνται από άλλη δημόσια δομή υγείας.

Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των γιατρών στο σύστημα δεν αυξάνεται ουσιαστικά, καθώς απλώς καλύπτεται ένα κενό δημιουργώντας ένα άλλο.



Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την επιλογή των γιατρών μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και την επίσημη πρόσληψή τους είναι συχνά πολύ μεγάλο.

Εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης, πολλοί υποψήφιοι στο μεταξύ αλλάζουν γνώμη, αποδέχονται άλλες επαγγελματικές προτάσεις και τελικά δεν αποδέχονται τη θέση.

Να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οι χαμηλοί μισθοί, σε συνδυασμό με την ακριβή ζωή σε τουριστικές περιοχές όπως η Κρήτη, λειτουργούν αποτρεπτικά για ένα γιατρό που θέλει να προσληφθεί κάπου όπου θα τα βγάζει πέρα οικονομικά και θα ζει μια αξιοπρεπή ζωή.

Για τους λόγους αυτούς, η απλή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μιας προκήρυξης δεν εγγυάται την ενίσχυση του ΕΣΥ και η πραγματική εικόνα των νοσοκομείων αποτυπώνεται μόνο όταν οι γιατροί βρίσκονται πλέον στο πλευρό των ασθενών.

Όλα αυτά σχολιάζουν οι υγειονομικοί στην Κρήτη, με αφορμή τους πανηγυρισμούς της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη ότι έχει προκηρύξει 1.131 θέσεις γιατρών για τα νοσοκομεία, την στιγμή μάλιστα που οι ανάγκες, είναι πολλαπλάσιες.

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