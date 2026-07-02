Κρήτη: Σε σταθερή κατάσταση το 6χρονο αγοράκι - Οι τελευταίες πληροφορίες

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Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου.

Το παιδί είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του σοβαρού τραυματισμού και του ανοικτού κατάγματος που υπέστη στο πόδι.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο.

Όπως δήλωσε στο ekriti ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής, για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σοβαρού τραύματος συνέδραμαν και εξειδικευμένοι γιατροί από το Νοσοκομείο Αττικόν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, οι γιατροί κατάφεραν να προχωρήσουν στη συρραφή του τραύματος, ωστόσο τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του παιδιού και την εξέλιξη της κατάστασης του τραυματισμένου άκρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 6χρονος επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν με διερχόμενο αυτοκίνητο.

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