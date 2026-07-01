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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τραυματίστηκε σοβαρά μικρό παιδί σε τροχαίο!

έκτακτη είδηση
clock 18:54 | 01/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην τοπική κοινότητα Σχοινάρια Ρεθύμνου, με ένα παιδί 10 ετών, να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί φέρει σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, με ανοικτό κάταγμα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο σημείο βρέθηκε το ΕΚΑΒ για να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρότατο τραύμα στο κάτω άκρο του.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

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