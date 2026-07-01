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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Κινητοποιήσεις προ των πυλών για τους κτηνοτρόφους - Αποφασίζουν τις επόμενες μέρες

ΑΑΔΕ - Αγροτοκτηνοτρόφοι
clock 16:10 | 01/07/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Με κοινό μέτωπο και έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αποχώρησαν από τη σημερινή σύσκεψη στα γραφεία της ΕΑΣΗ στο Ηράκλειο οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται πλέον σε τροχιά αποφάσεων για δυναμικές κινητοποιήσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρόεδροι όλων των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι υπάρχει κοινή γραμμή απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, οι περικοπές στις επιδοτήσεις, οι χαμηλές τιμές του γάλακτος, οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από την ΑΑΔΕ, αλλά και το χρόνιο ζήτημα των δασικών χαρτών.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απειλή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανυπολόγιστες συνέπειες στην κτηνοτροφία. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, η εικόνα που καταγράφεται στις πληρωμές των ενισχύσεων είναι απογοητευτική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 10% έως 20% των δικαιούχων δεν έχει λάβει καμία πληρωμή, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, που εκτιμάται μεταξύ 30% και 40%, είδε στους λογαριασμούς του ελάχιστα ποσά, πολύ χαμηλότερα από τα αναμενόμενα.

Ο κ. Φρογάκης ανέφερε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στους κατά τόπους κτηνοτροφικούς συλλόγους, προκειμένου οι ίδιοι οι παραγωγοί να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιλογών του κλάδου, καθώς –όπως είπε– η υπομονή των κτηνοτρόφων έχει πλέον εξαντληθεί.

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