Παγκρήτια συνάντηση των κτηνοτροφικών συλλόγων - Απογοήτευση, οργή και στο βάθος κινητοποιήσεις

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Φουντώνει ο οργή στους κόλπους των κτηνοτρόφων της Κρήτης βλέποντας τις υποσχέσεις που πήραν πριν από λίγους μήνες στο Μέγαρο Μαξίμου να πέφτουν στο κενό.

Η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, οι κουτσουρεμένες επιδοτήσεις, οι χαμηλές τιμές του γάλακτος, το μακρύ χέρι της ΑΑΔΕ στους λογαριασμούς που σχεδόν αδειάζει τους λογαριασμούς, και το μεγάλο αγκάθι των δασικών χαρτών, γίνονται θηλιά στον κλάδο, που ασφυκτιά ζητώντας λύσεις εδώ και τώρα.

Και όλα αυτά την ώρα που ελοχεύουν οι ασθένειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού, που απειλούν να αποδεκατίσουν τα κοπάδια.

Η απογοήτευση στους κόλπους των κτηνοτρόφων είναι έκδηλη, κυρίως επειδή, όπως υποστηρίζουν, δεν βλέπουν καμία διάθεση από πλευράς Πολιτείας και Υπουργείου να δοθεί προοπτική στον πρωτογενή τομέα.

Ολα τα θέματα θα τεθούν επί τάπητος στην συνάντηση των προεδρείων των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΑΣΗ στο Ηράκλειο.

Οι κτηνοτρόφοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων και αναμένεται να συντονίσουν τις δράσεις του, την ώρα που ξεσηκώνονται αγρότες και κτηνοτρόφοι και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και 2η σορός – Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι δεν πληρώθηκαν, ποιοι είδαν τον λογαριασμό «μισό»



