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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι δεν πληρώθηκαν, ποιοι είδαν τον λογαριασμό «μισό»

οικογένεια - επίδομα
clock 07:36 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πρώτη πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, ωστόσο αρκετοί δικαιούχοι διαπίστωσαν ότι δεν πιστώθηκε κανένα ποσό στον λογαριασμό τους ή ότι έλαβαν λιγότερα χρήματα από όσα περίμεναν.

Για τον λόγο αυτό η ΑΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις, διευκρινίζοντας τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους μπορεί να μην πραγματοποιήθηκε η πληρωμή ή να καταβλήθηκε μικρότερο ποσό.

Η πρώτη κύρια καταβολή αφορούσε 947.609 δικαιούχους, για 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 219,7 εκατ. ευρώ.

Οι βασικοί λόγοι που δεν έγινε η πληρωμή

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η μη καταβολή ή η καταβολή μικρότερου ποσού μπορεί να οφείλεται σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

δεν έχει δηλωθεί ή είναι λανθασμένος ο IBAN,

υπάρχουν ασυμφωνίες στα στοιχεία των παιδιών (ΑΜΚΑ ή στοιχεία ταυτοποίησης),

το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των δύο γονέων,

δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια,

το παιδί γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και θα ενταχθεί στη συμπληρωματική πληρωμή.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις το δικαίωμα δεν χάνεται, αλλά η πληρωμή μεταφέρεται σε επόμενο κύκλο εκκαθάρισης.

Προσοχή στον IBAN

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Εάν ο IBAN δεν έχει δηλωθεί ή είναι λανθασμένος, η πληρωμή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους δικαιούχους ώστε να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να συμπεριληφθούν στην επόμενη καταβολή.

Στην πρώτη πληρωμή εντοπίστηκαν 33.351 ΑΦΜ με μη δηλωμένο ή λανθασμένο IBAN.

Γιατί κάποιοι έλαβαν 75 ευρώ αντί για 150

 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι είδαν να πιστώνονται 75 ευρώ αντί για 150 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ εξηγεί ότι αυτό δεν αποτελεί λάθος, αλλά οφείλεται στον επιμερισμό του ποσού όταν το παιδί δηλώνεται και από τους δύο γονείς ή έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα κατανέμεται κατά 50% σε κάθε γονέα.

Αντίθετα, όταν έχει υποβληθεί κοινή δήλωση, το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο της δήλωσης.

Τι ισχύει για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026

Για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 ή έως τις 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες, όπως η απόδοση ΑΦΜ και η υποβολή της σχετικής φορολογικής δήλωσης.

Τι πρέπει να ελέγξουν όσοι δεν πληρώθηκαν

Η ΑΑΔΕ καλεί τους δικαιούχους που δεν είδαν την πίστωση να ελέγξουν:

αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN,

αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη φορολογική δήλωση,

αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια,

αν η περίπτωσή τους εντάσσεται στη συμπληρωματική πληρωμή.

Σε περίπτωση λανθασμένου IBAN ή άλλων στοιχείων, η διόρθωσή τους επιτρέπει την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί στην επόμενη πληρωμή, χωρίς να χάνεται το σχετικό δικαίωμα.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ 

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