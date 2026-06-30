IRIS Payments: Το ελληνικό «θαύμα» των πληρωμών κατακτά 18 χώρες της Ευρώπης!

Μια νέα εποχή στις ψηφιακές πληρωμές εγκαινιάζεται από σήμερα, καθώς οι χρήστες του IRIS Payments μπορούν πλέον να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς να απαιτείται η καταχώριση IBAN.

Η δυνατότητα παρέχεται μέσω της συμμετοχής της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance), η οποία συνδέει τις εθνικές πλατφόρμες άμεσων πληρωμών.

Στο πρώτο στάδιο, οι χρήστες του IRIS Payments μπορούν να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων προς χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ανδόρρα, αποκλειστικά με τη χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αρχικά μέσω της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Viva.com, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταχθούν και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, διευρύνοντας την πρόσβαση στο ευρωπαϊκό δίκτυο άμεσων πληρωμών.

Το EuroPA συνδέει τις εθνικές λύσεις άμεσων account-to-account πληρωμών, όπως το IRIS Payments στην Ελλάδα, το MB WAY στην Πορτογαλία, το Bizum στην Ισπανία και το BANCOMAT Pay στην Ιταλία, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών.

Η πρώτη φάση της διασύνδεσης, που τίθεται σε λειτουργία σήμερα, αφορά συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων (Person-to-Person) και καλύπτει 57,3 εκατομμύρια πολίτες σε πέντε χώρες.

Έως το τέλος του 2026, η εμβέλεια του δικτύου αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερους από 176 εκατομμύρια πολίτες σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ από το 2027 προγραμματίζεται η επέκταση της διαλειτουργικότητας και στις πληρωμές προς ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα.

Συναλλαγές μέσα σε δευτερόλεπτα

Η διασύνδεση υλοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., του εθνικού φορέα εκκαθάρισης διατραπεζικών πληρωμών στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό σχήμα SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). Έτσι, οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με υψηλά πρότυπα ασφάλειας, αξιοπιστίας και ταχύτητας.

Με τη συμμετοχή στο EuroPA, οι χρήστες του IRIS Payments αποκτούν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, να αποστέλλουν χρήματα μόνο με τον αριθμό κινητού του παραλήπτη, χωρίς IBAN, να χρησιμοποιούν την ίδια γνώριμη εμπειρία του IRIS Payments και να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές με ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication – SCA), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Το επόμενο βήμα: πληρωμές σε επιχειρήσεις

Η νέα υπηρεσία παρουσιάστηκε επίσημα στο Payments 360 Conference powered by DIAS, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, χαρακτήρισε τη διασύνδεση του IRIS Payments με το EuroPA σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό οικοσύστημα πληρωμών και για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εμπειρίας στις ψηφιακές συναλλαγές.

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά οι χρήστες του IRIS Payments μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα από χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, με την ίδια απλότητα και ασφάλεια που γνωρίζουν ήδη.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η σημερινή διαλειτουργικότητα αφορά τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, ενώ ο επόμενος στόχος είναι η επέκταση των δυνατοτήτων σε πληρωμές προς επιχειρήσεις, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να πραγματοποιούν αγορές και συναλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη με την ίδια ευκολία που πραγματοποιούν σήμερα μία μεταφορά χρημάτων από το κινητό τους τηλέφωνο.

«Στη ΔΙΑΣ πιστεύουμε ότι το μέλλον των πληρωμών είναι άμεσο, διαλειτουργικό και ευρωπαϊκό. Πρωτοβουλίες όπως το EuroPA ενώνουν τις επιτυχημένες εθνικές λύσεις πληρωμών, δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που ενισχύει την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και την ευρωπαϊκή κυριαρχία στις πληρωμές προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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