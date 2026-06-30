Ηράκλειο - ηλεκτρικά πατίνια: Εκατοντάδες πρόστιμα τον Ιούνιο από την Τροχαία

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Εκτεταμένες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών καταγράφουν οι έλεγχοι της Τροχαίας Ηρακλείου, με τον απολογισμό του Ιουνίου να φτάνει τις 212 βεβαιωμένες παραβάσεις και να αναδεικνύει την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων αφορά τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, ωστόσο δεν λείπουν και ιδιαίτερα επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή (27 προς 28 Ιουνίου) στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όπου αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν δύο νεαρούς, ηλικίας 18 και 19 ετών , να οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ στον καθένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ekriti.gr από τις συνολικά 212 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέσα στον Ιούνιο:

168 αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους,

31 υπερβολική ταχύτητα,

6 οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος,

3 μη χρήση φωσφορίζοντος γιλέκου κατά τη νυχτερινή κυκλοφορία,

2 μεταφορά δεύτερου επιβάτη,

1 χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και

1 παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συμμόρφωση των οδηγών και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, αναμένεται η κατάθεση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια και τα υπόλοιπα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, το οποίο προβλέπει αυστηρότερους κανόνες κυκλοφορίας, όπως όριο ηλικίας, υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και αυξημένες κυρώσεις για τους παραβάτες.

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