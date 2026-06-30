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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τραγωδία με 60χρονο που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

τρακτερ ανατροπή
clock 09:21 | 30/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στον Στείρωνα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όταν άνδρας περίπου 60 ετών καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ, καθώς και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Πύργου, για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα.

Μετά από επιχείρηση, ο 60χρονος ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

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