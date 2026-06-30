Ηράκλειο: Τραγωδία με 60χρονο που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στον Στείρωνα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όταν άνδρας περίπου 60 ετών καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ, καθώς και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Πύργου, για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα.

Μετά από επιχείρηση, ο 60χρονος ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

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