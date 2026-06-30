ΑΑΔΕ: Δείτε με ένα κλικ πού πήγαν τα χρήματά σας στο Δημόσιο

Ένα νέο πακέτο ψηφιακών εργαλείων προστίθεται στηνΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από την 1η Ιουλίου ενισχύοντας περαιτέρω την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Οι πολίτες θα μπορούν να προχωρούν στην έκδοση ψηφιακού αποδεικτικού είσπραξης αλλά και να έχουν πλήρη και αναλυτική εικόνα για τους φόρους που πληρώνουν, τις δόσεις που απομένουν λόγω ρύθμισης οφειλών αλλά και που κατέληξε η πληρωμή που έχουν κάνει.

Αναλυτική εικόνα

Έτσι, οι φορολογούμενοι (είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε επιχείρηση) θα έχουν αναλυτική εικόνα για τις πληρωμές που πραγματοποιούν, τυχόν πιστώσεις και συμψηφισμούς όπως και που «κατέληξε» κάθε πληρωμή που έχουν κάνει στο Δημόσιο. Πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες θα έχουν και οι λογιστές και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φορολογουμένων. Μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση, το αποδεικτικό θα εξακολουθεί να χορηγείται ύστερα από αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Πώς γίνεται η έκδοση

Από την Τετάρτη, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα μπορούν να εκδίδουν το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν κάποια αίτηση ή να επισκεφθούν την ΑΑΔΕ.

Όσοι θέλουν να προχωρήσουν στην έκδοση του θα μπορούν να το κάνουν μέσα από «ο Λογαριασμός μου» στο myAADE και θα καλύπτει πληρωμές μέσω τραπεζών με Ταυτότητα Οφειλής ή Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, πληρωμές με κάρτα ή μέσω IRIS, ποσά που αποδίδονται κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, αποδόσεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, καθώς και κεντρικούς συμψηφισμούς. Το νέο ψηφιακό αποδεικτικό θα φέρει μοναδικό κωδικό QR, μέσω του οποίου θα μπορεί να επαληθεύεται άμεσα η γνησιότητά του, περιορίζοντας τον κίνδυνο χρήσης αλλοιωμένων ή μη έγκυρων εγγράφων.

Στοιχεία Πληρωμών

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι μέσα από τα «Στοιχεία Πληρωμών» θα μπορούν να έχουν αναλυτική εικόνα για το που κατευθύνθηκε κάθε πληρωμή που έχουν κάνει, τις οφειλές που εξοφλήθηκαν, ποιοι συμψηφισμοί πραγματοποιήθηκαν. Μέσω του myAADE, οι φορολογούμενοι θα μπορούν, επίσης, να παρακολουθούν αναλυτικά πότε μια πληρωμή ή μια επιστροφή φόρου «κατευθύνθηκε» για την εξόφληση οφειλών.

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