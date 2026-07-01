ΤΕΤ.01 Ιου 2026 10:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νεαρή Αγγλίδα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού - Συνελήφθη 50χρονος Κρητικός

βιασμός
clock 09:24 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Θύμα βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε μία 18χρονη Αγγλίδα νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/6) στην περιοχή των Μαλίων έξω από το ξενοδοχείο της. 

Όπως κατήγγειλλε στους αστυνομικούς λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν επέστρεφε στο ξενοδοχείο της, ένας 50χρονος την ακινητοποίησε και με τη βία την οδήγησε σε απόμερο χώρο του ξενοδοχείου, όπου τη βίασε.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 50χρονο και να τον συλλάβουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγκρήτια συνάντηση των κτηνοτροφικών συλλόγων - Απογοήτευση, οργή και στο βάθος κινητοποιήσεις

Σπιναλόγκα: Σκάφος προσέκρουσε στην προβλήτα

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βιασμός Μάλια Καταγγελία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis