Ηράκλειο: Νεαρή Αγγλίδα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού - Συνελήφθη 50χρονος Κρητικός

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Θύμα βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε μία 18χρονη Αγγλίδα νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/6) στην περιοχή των Μαλίων έξω από το ξενοδοχείο της.

Όπως κατήγγειλλε στους αστυνομικούς λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν επέστρεφε στο ξενοδοχείο της, ένας 50χρονος την ακινητοποίησε και με τη βία την οδήγησε σε απόμερο χώρο του ξενοδοχείου, όπου τη βίασε.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 50χρονο και να τον συλλάβουν.

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