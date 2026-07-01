Σπιναλόγκα: Σκάφος προσέκρουσε στην προβλήτα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επιβατηγό-τουριστικό σκάφος (Ε/Γ-Τ/Ρ) σκάφος προσέκρουσε στην προβλήτα κατά τη διαδικασία επιβίβασης των επιβατών στην νήσο Σπιναλόγκα, με αποτέλεσμα την πρόκληση μικρών φθορών.

Μετά την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών, το Ε/Γ-Τ/Ρ επέστρεψε στο λιμάνι της Ελούντας, από όπου του απαγορεύτηκε ο απόπλους, μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αποκατάστασης της ζημιάς από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε και 2η σορός – Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται



