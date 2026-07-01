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ΚΡΗΤΗ

Σπιναλόγκα: Σκάφος προσέκρουσε στην προβλήτα

σπιναλόγκα
clock 07:24 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιβατηγό-τουριστικό σκάφος (Ε/Γ-Τ/Ρ) σκάφος προσέκρουσε στην προβλήτα κατά τη διαδικασία επιβίβασης των επιβατών στην νήσο Σπιναλόγκα, με αποτέλεσμα την πρόκληση μικρών φθορών.

Μετά την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών, το Ε/Γ-Τ/Ρ επέστρεψε στο λιμάνι της Ελούντας, από όπου του απαγορεύτηκε ο απόπλους, μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αποκατάστασης της ζημιάς από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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