Κρήτη - κτηματολόγιο: Απέχουν απο τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι για τα σοβαρά λάθη

Σε αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν από σήμερα και για διάστημα 15 ημερών οι δικηγόροι του Ρεθύμνου, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, έχουν δημιουργηθεί στη διαδικασία της κτηματογράφησης. Βασικό τους αίτημα είναι να δοθεί παράταση στις προθεσμίες του Κτηματολογίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που έχουν καταγραφεί.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Ελευθερία Βουλουμπασάκη, χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση, σημειώνοντας ότι η αποχή αποτελεί μέσο πίεσης προς την Πολιτεία, καθώς -όπως είπε- μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δυσλειτουργίες αποδίδονται στον ανάδοχο του έργου, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί σοβαρά λάθη στη διαδικασία. Όπως ανέφερε, υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που υπέβαλαν κανονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι έγγραφα χάθηκαν ή δεν καταχωρήθηκαν σωστά, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα.

Η κ. Βουλουμπασάκη προειδοποίησε ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί τον Οκτώβριο, με την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων στο Ρέθυμνο, καθώς τα προβλήματα θα επηρεάσουν άμεσα τις μεταβιβάσεις και γενικότερα τις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαχειριστεί αποτελεσματικά την υπόθεση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Κρήτη.

Όπως γνωστοποίησε, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι του νησιού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η ίδια τόνισε ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία, προειδοποιώντας πως, σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να παγώσουν οι συναλλαγές στην αγορά ακινήτων στις περιοχές όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κτηματογράφηση.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια , εκφράζοντας την ανησυχία ότι κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων μεγάλος αριθμός ακινήτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και, εφόσον δεν διορθωθούν εγκαίρως οι εγγραφές, να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου αναφέρει:

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις εκκλήσεις και παρεμβάσεις τόσο του ίδιου του Δικηγορικού Συλλόγου όσο και όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης στα πλαίσια της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου,

β) ότι η ανακοινωθείσα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μέχρι την 6-7-2026 κρίνεται ανεπαρκής και στην πραγματικότητα εμπαίζει τους πολίτες, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από σφάλματα και παραλείψεις του αναδόχου του έργου της κτηματογράφησης στην περιοχή μας

γ) ότι τίθενται σε άμεσο κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών, το δικαίωμά τους για παροχή έννομης προστασίας και προηγούμενης ακρόασης, καθώς και η ασφάλεια των συναλλαγών,

εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αποφάσισε την αποχή των μελών του από παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια, από αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 με τα κάτωθι αιτήματα:

Την πραγματική και ουσιαστικά παράταση της προθεσμίας υποβολής προδήλων σφαλμάτων και αιτήσεων διόρθωσης στα πλαίσιο της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, καθώς και της δυνατότητας υποβολής δηλώσεων για δικαιώματα που δηλώνονται για πρώτη φορά ανεξαρτήτου του τρόπου κτήσης αυτών, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2026.

Την αντίστοιχη και ανάλογη παράταση του προβλεπόμενου χρόνου για την πλήρη και αναλυτική εξέταση των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου

Την πλήρη συμμόρφωση του αναδόχου του έργου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Κτηματολογίου στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το δικαίωμα κυριότητας των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, καθώς και του ζητήματος που προκύπτει από τις εκκρεμείς διαδικασίες αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου καλεί σε σύμπραξη όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, με τους οποίους άλλωστε έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα και ιδίως τη ΝΕ ΤΕΕ Ρεθύμνου, τους Δήμους, την Περιφέρεια, τους βουλευτές Ρεθύμνου, καθώς και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Χανίων και Ηρακλείου, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, ώστε να εξευρεθεί άμεσα λύση για τα ως άνω ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου προβλήματα».

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