Ευρωπαικό πρωτάθλημα στίβου: Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ με 6μ. (βίντεο)

Νέα μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό στίβο σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Μπέρμιγχαμ, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2026.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ανήκει στην κορυφή του παγκόσμιου επί κοντώ. Το άλμα στα 5,95 μέτρα, το οποίο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ήταν καθοριστικό και του εξασφάλισε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση στο βάθρο.

Στον τελικό, ο Καραλής βρέθηκε αντιμέτωπος με τον μεγάλο αντίπαλό του, τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν Αρμάντ Ντουπλάντις. Οι δύο κορυφαίοι άλτες έδωσαν μία ακόμη σπουδαία μάχη, με τον Έλληνα πρωταθλητή να διεκδικεί μέχρι τέλους την κορυφή και να κάνει καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κατέκτησε το χρυσό με 6.15μ.

Το ασημένιο μετάλλιο έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή σειρά διεθνών διακρίσεων για τον Καραλή. Ο 26χρονος άλτης έχει ήδη κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ το 2025 και το 2026 ανέβηκε ξανά στο βάθρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2026 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,17 μέτρα.

Η νέα επιτυχία στο Μπέρμιγχαμ επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την αγωνιστική εξέλιξη του Έλληνα πρωταθλητή. Ο Καραλής έχει πλέον καθιερωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του επί κοντώ και συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό.

Την 11η θέση κατέλαβε στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένγκο



Η Ελίνα Τζένγκο συμβιβάστηκε με την 11η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μετά την ενθαρρυντική τρίτη θέση στο Diamond League του Μονακό, ήρθε και η φετινή καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, 59.82 να στείλουν τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα της χρονιάς.

Σε μια χρονιά που η Ελίνα Τζένγκο έψαχνε τη χαμένη της αγωνιστική ταυτότητα, φάνηκε ότι στο Μπέρμιγχαμ θα μπορούσε να βρει τον πραγματικό της εαυτό, εκεί που πραγματικά μετρούσε, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Μετά την ενθαρρυντική τρίτη θέση στο Diamond League του Μονακό, ήρθε και η φετινή καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, 59.82 να στείλουν τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα της χρονιάς.

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