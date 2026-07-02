Σοκ σε χωριό του Ηρακλείου: Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, όπου ένας 58χρονος κατηγορείται ότι εισέβαλε σε σπίτι και επιτέθηκε σε ένα 8χρονο παιδί, επειδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενοχλούνταν από τις φωνές των παιδιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν ο 58χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι, το οποίο νοικιάζει μια γυναίκα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 8 και 11 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας φέρεται αρχικά να χειροδίκησε σε βάρος του 8χρονου, ενώ μπροστά στο περιστατικό βρισκόταν και ο 11χρονος αδελφός του, ο οποίος έγινε μάρτυρας όσων συνέβησαν. Η υπόθεση, ωστόσο, έλαβε πολύ σοβαρότερες διαστάσεις κατά τη διερεύνησή της.

Αρχικά, ο 58χρονος συνελήφθη αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου και της διατάραξης οικιακής ειρήνης. Στη συνέχεια όμως, η εισαγγελική αρχή προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ασκώντας δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η εξέλιξη αυτή βασίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε αναφορά που περιλαμβάνεται στη δικογραφί α, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να πιέσει μαξιλάρι στο πρόσωπο του 8χρονου παιδιού.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από τη μητέρα των παιδιών, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές για όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνέβησαν μέσα στο σπίτι κατά την απουσία της.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο, στη μία το μεσημέρι ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου.

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