ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις επιδοτήσεις βοοειδών

Σε νέα φάση μπαίνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ξεδιπλώνεται πλέον ξεχωριστό σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις σε βοοειδή, διευρύνοντας το εύρος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον στην προβατοτροφία και σε δηλωμένα ανύπαρκτα βοσκοτόπια, αλλά επεκτείνεται και στην εκτροφή βοοειδών που φέρονται να εισάγονταν για σφαγή και στη συνέχεια δηλώνονταν ως εγχώρια παραγωγή.

Οι ενδείξεις, όπως αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές, δείχνουν ότι η υπόθεση έχει μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση, με αναφορές σε περιοχές εκτός Κρήτης, όπως η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Αιτωλοακαρνανία.

Παράγοντες που γνωρίζουν την έρευνα σημειώνουν ότι, εφόσον ίσχυαν οι δηλώσεις για το ζωικό κεφάλαιο, η Ελλάδα θα εμφανιζόταν πρώτη στην ΕΕ στην παραγωγή κόκκινου κρέατος και θα είχε σημαντικό εξαγωγικό ρόλο. Ωστόσο, τα πραγματικά δεδομένα δείχνουν ότι η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 15% έως 20% της κατανάλωσης, με το υπόλοιπο να προέρχεται από εισαγωγές.

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