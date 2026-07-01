Επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ: Καταδικάζυν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Τον αποτροπιασμό του για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους εξέφρασε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο οποίος χαρακτήρισε τις επιθέσεις το περιστατικό που δεν χωρά στη Δημοκρατία.

«Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία. Η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες» δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Έντονη ήταν και η καταδίκη του ΣΥΡΙΖΑ: «Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων» αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και απάιτησε «την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών».

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