Μητσοτάκης: Άνανδρη δολοφονική επίθεση στα στελέχη της ΝΔ -Καμιά ανοχή στην τρομοκρατία

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Τον αποτροπιασμό του για τις δολοφονικές επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην παρουσίαση του νέου app της ΚΟ της ΝΔ στο ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και τόνισε ότι οι σκέψεις όλων μας είναι «με τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της».

«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας» είπε και συνέχισε: «Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο περί τις 16:00 με 16:30 το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα Τούμπα και Πυλαία. Τουλάχιστον 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μητέρα της πολιτευτού Αφροδίτης Νέστορα που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επικοινωνήσει ήδη τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιωακειμοβιτς.

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