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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Μάχη για να σωθεί το πόδι του 6χρονου - Στην Αθήνα ο μικρός τραυματίας

χειρουργείο
clock 07:09 | 02/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Στο Νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό και ανοικτό κάταγμα στο πόδι.

Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας.

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο ΚΑΤ, όπου οι θεράποντες ιατροί θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση του τραυματισμένου άκρου και τη συνέχιση της εξειδικευμένης θεραπείας του.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, με τον 6χρονο να τραυματίζεται σοβαρά, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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