Κρήτη: Κρίσιμες ώρες για το 6χρονο παιδί από το τροχαίο - Αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Σε νοσοκομείο της Αθήνας διακομίζεται εσπευσμένα το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν τη μάχη για να σώσουν το πόδι του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως μετά το τροχαίο στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εισήχθη στο χειρουργείο με σοβαρό τραυματισμό και ανοικτό κάταγμα στο πόδι. Οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρη επέμβαση, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής, το 6χρονο αγόρι θα διακομιστεί μέσα στη νύχτα σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση του τραυματισμένου άκρου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο στα Σχοινάρια παραμένουν υπό διερεύνηση ωστόσο υπάρχουν αναφορές για σύγκρουση ΙΧ με το δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του.