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ΕΛΛΑΔΑ

Κατέληξε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση

Εμπρησμός θεσσαλονίκη
clock 19:08 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πέθανε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους.

Η μητέρα της κα Νέστορα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την επίθεση με γκαζάκια από αγνώστους, τα ξημερώματα, στο σπίτι τους στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη 72χρονη είχε βαριά και πολλαπλα εγκαύματα, έκανε σωρεία επιπλοκών κατά τη νοσηλεία της και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της.

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