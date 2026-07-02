Υπόθεση 8χρονου στο Ηράκλειο: Μαρτυρία - κλειδί από τον 11χρονο για την επίθεση στον αδελφό του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, όπου ένας 58χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr από αστυνομικές πηγές, όλα συνέβησαν μέσα στα λίγα λεπτά που η μητέρα των δύο παιδιών είχε φύγει από το σπίτι, προκειμένου να φροντίσει έναν ηλικιωμένο άνδρα σε κοντινή απόσταση. Τότε, ο 58χρονος, που είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας, φέρεται να μπήκε στο σπίτι, όπου βρίσκονταν μόνα τους τα δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 11 ετών.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει και να απειλεί τα παιδιά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 11χρονου, χαστούκισε τον μικρότερο αδελφό του και στη συνέχεια πήρε ένα μαξιλάρι, το οποίο φέρεται να πίεσε στο πρόσωπο του 8χρονου. Ο 11χρονος άρχισε να καλεί σε βοήθεια, βγήκε έντρομος στον δρόμο και, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλονται, ο 58χρονος άρχισε να κυνηγάει και τον 11χρονο.

Αρχικά, η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία περιλάμβανε τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου και της διατάραξης οικιακής ειρήνης. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, ο Εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο, ασκώντας δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου θα αποστείλει το μαξιλάρι που φέρεται να χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να αναζητηθεί γενετικό υλικό και να διαπιστωθεί εάν εντοπίζεται DNA του 58χρονου πάνω σε αυτό.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, στις 12 το μεσημέρι, ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου.

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