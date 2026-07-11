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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Και δεύτερη διάσωση μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες

μετανάστες
clock 08:22 | 11/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Νέα επιχείρηση διαχείρισης περιστατικού με μετανάστες καθώς στον χώρο του παλιού ψυγείου στο Ηράκλειο αναμένεται να μεταφερθεί το δεύτερο περιστατικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για συνολικά 43 άτομα, εκ των οποίων 16 υπήκοοι Μπαγκλαντές και 27 υπήκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα. Οι μετανάστες αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την επιχείρηση αποβίβασης μεταναστών που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λούτρα Ηρακλείου. Τότε, συνολικά 35 άνθρωποι έφτασαν στην περιοχή, ανάμεσά τους 25 υπήκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα, καθώς και 10 υπήκοοι Ερυθραίας, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα βρέφος.

Και σε αυτή την περίπτωση οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ακολουθούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά και διοικητικά πρωτόκολλα.

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