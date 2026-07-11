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ΚΡΗΤΗ

Μάλια - Χερσόνησος: Βραχνάς για το ΕΚΑΒ οι μεθυσμένοι τουρίστες κάθε βράδυ...

μάλια
clock 07:52 | 11/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής βρίσκεται το ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή των Μαλίων και της Χερσονήσου, καθώς οι κλήσεις για περιστατικά μέθης αλλοδαπών τουριστών είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ekriti, ότι μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, διασώστες του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να επέμβουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά περιστατικά, τα οποία αφορούσαν κυρίως νεαρούς τουρίστες από την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στον αυξημένο αριθμό των κλήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιες οι παρέες καλούν ασθενοφόρο, όμως όταν το πλήρωμα φτάνει στο σημείο δεν καταφέρνει να εντοπίσει τους τουρίστες. Έτσι, πολύτιμα ασθενοφόρα και διασώστες δεσμεύονται άσκοπα, την ώρα που θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται σε άλλα, ενδεχομένως σοβαρότερα, επείγοντα περιστατικά.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου σε Μάλια και Χερσόνησο, μεταφέροντας στο νοσοκομείο τέσσερις έως πέντε μεθυσμένους τουρίστες που έχρηζαν ιατρικής φροντίδας.

Το φαινόμενο, σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Όπως καταγγέλλουν, σχεδόν κάθε βράδυ καταγράφονται εικόνες με νεαρούς τουρίστες να βρίσκονται σε κατάσταση έντονης μέθης, να καταρρέουν στους δρόμους, να προκαλούν φασαρίες ή να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις για τους ίδιους και τους διερχόμενους.

Οι κάτοικοι ζητούν την ενίσχυση της αστυνόμευσης, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν επηρεάζει μόνο την εικόνα των τουριστικών περιοχών, αλλά εγείρει πλέον και σοβαρά ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα επιβαρύνει σημαντικά τις ήδη πιεσμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

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