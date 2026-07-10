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ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εκατοντάδες ερπετά κυκλοφορούν στους δρόμους μετά τον τυφώνα

φίδια, κίνα
clock 20:31 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου εκτυλίσσονται στη Χενγκζού, πόλη περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στη νότια Κίνα, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες έφεραν στους δρόμους εκατοντάδες φίδια.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 900 φίδια, πολλά από αυτά δηλητηριώδη, κυκλοφορούν ελεύθερα μετά το πέρασμα του τυφώνα Maysak, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 39 νεκρούς.

Οι κινεζικές αρχές αρχικά υποβάθμισαν τον κίνδυνο, όμως πλέον προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα φίδια, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ομάδες περισυλλογής ερπετών. Παράλληλα, αυξάνονται τα αποθέματα αντιοφικού ορού και τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για πιθανή αύξηση περιστατικών.

Δεν ξέφυγαν μόνο φίδια: Ζώα δραπέτευσαν από πλημμυρισμένο ζωολογικό κήπο

Οι πλημμύρες προκάλεσαν προβλήματα και σε ζωολογικό κήπο της περιοχής, απ’ όπου διέφυγαν δύο ζέβρες, ένα βόδι με καμπούρα, τρία μικρόσωμα άλογα, δύο γαϊδούρια και άλλα ζώα.



Ο ιδιωτικός ζωολογικός κήπος Guigang εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι ορισμένα από τα ζώα, μεταξύ των οποίων στρουθοκάμηλοι, εμού και ρακούν, μπορεί να γίνουν επιθετικά αν τρομάξουν.

Ο ιδιοκτήτης του ζωολογικού κήπου δήλωσε ότι το προσωπικό ρίσκαρε τη ζωή του για να ασφαλίσει τα κλουβιά των αρπακτικών, ώστε να μη διαφύγουν. Τρία λιοντάρια πνίγηκαν.

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