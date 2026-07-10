Κίνα: Εκατοντάδες ερπετά κυκλοφορούν στους δρόμους μετά τον τυφώνα

Σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου εκτυλίσσονται στη Χενγκζού, πόλη περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων στη νότια Κίνα, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες έφεραν στους δρόμους εκατοντάδες φίδια.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 900 φίδια, πολλά από αυτά δηλητηριώδη, κυκλοφορούν ελεύθερα μετά το πέρασμα του τυφώνα Maysak, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 39 νεκρούς.

#WATCH : 🇨🇳 In Hengzhou, over 900 snakes, including highly venomous ones, escaped from a local farm while it was flooded.







Several local residents already reported bites and required urgent medical attention. pic.twitter.com/O1Vfmna855 — The Observer Lens (@TheObserverLens) July 10, 2026



Μία γυναίκα πέθανε έπειτα από δάγκωμα φιδιού, πιθανότατα κόμπρας, που εκτιμάται ότι είχε διαφύγει από πλημμυρισμένη φάρμα ερπετών της περιοχής. Κρατικά μέσα αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί κι άλλα περιστατικά δαγκωμάτων.







Φίδια στα πλημμυρισμένα νερά και συναγερμός στις αρχές



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν φίδια να κολυμπούν στους δρόμους, με τα κεφάλια τους να προεξέχουν από τα νερά.

Οι κινεζικές αρχές αρχικά υποβάθμισαν τον κίνδυνο, όμως πλέον προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα φίδια, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ομάδες περισυλλογής ερπετών. Παράλληλα, αυξάνονται τα αποθέματα αντιοφικού ορού και τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για πιθανή αύξηση περιστατικών.

Δεν ξέφυγαν μόνο φίδια: Ζώα δραπέτευσαν από πλημμυρισμένο ζωολογικό κήπο



Οι πλημμύρες προκάλεσαν προβλήματα και σε ζωολογικό κήπο της περιοχής, απ’ όπου διέφυγαν δύο ζέβρες, ένα βόδι με καμπούρα, τρία μικρόσωμα άλογα, δύο γαϊδούρια και άλλα ζώα.







Ο ιδιωτικός ζωολογικός κήπος Guigang εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι ορισμένα από τα ζώα, μεταξύ των οποίων στρουθοκάμηλοι, εμού και ρακούν, μπορεί να γίνουν επιθετικά αν τρομάξουν.

Ο ιδιοκτήτης του ζωολογικού κήπου δήλωσε ότι το προσωπικό ρίσκαρε τη ζωή του για να ασφαλίσει τα κλουβιά των αρπακτικών, ώστε να μη διαφύγουν. Τρία λιοντάρια πνίγηκαν.

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