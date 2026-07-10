Ηράκλειο: «Ο κύκλος της βίας τελειώνει εδώ» – Ισχυρό μήνυμα από την εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κινηματοθέατρο «Αστόρια» στο Ηράκλειο η εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενδοοικογενειακή βία, με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή – 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας».

Η δράση, που εντάσσεται στην πανελλαδική εκστρατεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συγκέντρωσε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς και αστυνομικούς από ολόκληρη την Κρήτη. Στόχος της ήταν η ενημέρωση του κοινού, η πρόληψη του φαινομένου και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

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Την έναρξη της εκδήλωσης σηματοδότησε ένα θεατρικό δρώμενο από τους ηθοποιούς Θοδωρή Αθερίδη και Φιόνα Γεωργιάδη, οι οποίοι απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Το μήνυμα «Ο κύκλος της βίας τελειώνει εδώ» αποτέλεσε την κορύφωση της παράστασης και το κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Θοδωρής Αθερίδης εξέφρασε τη διάθεσή του να στηρίξει και στο μέλλον αντίστοιχες πρωτοβουλίες, τονίζοντας ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί διαρκή εγρήγορση και συλλογική δράση.

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Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, οι οποίοι υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων πρόληψης και στήριξης των θυμάτων.

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