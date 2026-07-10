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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ο Ερυθρός Σταυρός καταγγέλλει έρανο-απάτη μέσω WhatsApp

ερυθρός σταυρός
clock 18:51 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Άγνωστοι επικαλούνται το όνομα του Ερυθρού Σταυρού για να πραγματοποιήσουν έρανο στα Χανιά, μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Σε ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι “ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά και καλεί τους πολίτες να ενημερώσουν άμεσα αν εντοπίσουν παρόμοια περιστατικά “.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ενημερώνει ότι έχει περιέλθει σε γνώση του η διενέργεια δήθεν εράνου υπέρ του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων του Ε.Ε.Σ., μέσω μηνυμάτων στην εφαρμογή WhatsApp, από άτομα που επικαλούνται παράνομα το όνομά του.

Ο Ε.Ε.Σ. διευκρινίζει ότι ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά και καλεί τους πολίτες που θα εντοπίσουν παρόμοια περιστατικά να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ε.Σ., στα τηλέφωνα: 28210 52550 και 28210 43321, ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

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Ερυθρος Σταυρος Απάτη
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