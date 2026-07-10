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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση Φάμελλου – Αντιδράσεις από στελέχη

ΣΥΡΙΖΑ
clock 18:13 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η επίσημη θέση της Κουμουνδούρου επιβεβαιώνει την αναβολή της έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ), ωστόσο το κόμμα βρίσκεται σε βαθιά εσωκομματική σύγκρουση καθώς κορυφαία στελέχη αμφισβητούν αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά:

Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.

Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ.

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