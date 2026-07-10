Το υψηλό κόστος των αποκλειστικών νοσοκόμων «εφιάλτης» για πολλές οικογένειες στο Ηράκλειο

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Μεγάλο οικονομικό βάρος καλούνται να σηκώσουν καθημερινά πολλές οικογένειες, προκειμένου να καλύψουν το κόστος για αποκλειστικές νοσοκόμες κατά τη διάρκεια νοσηλείας των συγγενών τους.

Το κόμματι της φροντίδας αυτής κρίνεται απαγορευτικό για τους περισσότερους, καθώς το κόστος φθάνει στα 70 ευρώ για μια 8ωρη βάρδια τις καθημερινές και διπλασιάζεται στα 140 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν η νοσηλεία παρατείνεται και οι συγγενείς αδυνατούν, λόγω υποχρεώσεων, να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του ασθενούς.

Ο κόσμος διαμαρτύρεται, λέγοντας ότι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές, γεγονός που ευνοεί την άνθηση των παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων, καθώς οι πολίτες αναζητούν οικονομικότερες λύσεις.

Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια απαιτητική εργασία που προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, υπευθυνότητα και κατάρτιση.

Τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος της δαπάνης και μάλιστα για περιορισμένο χρονικό διάστημα ,έως 8 ημέρες.

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών αναγκάζει πολλούς ασφαλισμένους να πληρώνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα από την τσέπη τους, παραιτούμενοι από τη διαδικασία της αποζημίωσης.

Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση στα νοσοκομεία επιδεινώνει την κατάσταση.

Οι νοσηλευτές τονίζουν πως είναι αδύνατο να προσφέρουν την απαιτούμενη προσοχή σε όλους, καθώς σε μια τυπική εφημερία μόλις 2 νοσηλευτές αναλογούν σε 35-40 ασθενείς, με αποτέλεσμα να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα καθήκοντα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στα νοσοκομεία του Ηρακλείου συνεχίζονται οι συλλήψεις παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων.

Είναι μια λύση ανάγκης στην οποία καταφεύγουν πολλές οικογένειες, καθώς το κόστος της νόμιμης αποκλειστικής μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, μπορεί να ισούται με έναν ολόκληρο μισθό.

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