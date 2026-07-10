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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στο Ίνι: Υπό μερικό έλεγχο οι φλόγες - Η έκταση που κάηκε

Πυρκαγιά - Κορώνη Μαγαρά
clock 13:43 | 10/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ινίου, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Η φωτιά, που ξεκίνησε σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση, έκαψε περίπου 8 στρέμματα.

Στο σημείο παραμένουν 6 πυροσβεστικά οχήματα για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ έχουν αποχωρήσει μέρος των δυνάμεων που επιχείρησαν αρχικά. Το πυροσβεστικό ελικόπτερο ολοκλήρωσε τις ρίψεις νερού και αποχώρησε από την επιχείρηση.

Στην αρχική κινητοποίηση συμμετείχαν 10 πυροσβεστικά οχήματα και εναέριο μέσο, ενώ η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή ή υποδομές.

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