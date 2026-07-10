Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin το 2010

Σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν από την αστυνομική έρευνα για τη μεγάλη υπόθεση της MARFIN, και συγκεκριμένα για τον εμπρησμό στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 5 Μαίου του 2010, με τρεις νεκρούς.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, έχουν ήδη συλληφθεί δύο άνδρες στην Ελλάδα ενώ έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη μίας γυναίκας που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότερα, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τη σύστασή της με αποτέλεσμα να φτάσει στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων. Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, εξετάστηκαν από την αρχή όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ προέκυψαν νέα ευρήματα και έγινε αναλυτική σύγκριση που οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.

Η ΔΑΟΕ έκανε αναλυτική έκθεση των στοιχείων με βάση τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και με τα οποία συνελήφθησαν δύο άνδρες στην Αθήνα, 42 ετών και οι δύο, ενώ η γυναίκα ηλικίας 46 ετών, όπως προέκυψε είχε φύγει πριν από έξι χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Οι τρεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένεται να ανακοινωθούν από την Ελληνική Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά - Ο ρόλος των δύο ανδρών

Ασπρόπυργος: Βίντεο με τραυματία λίγα λεπτά μετά την έκρηξη – «Άναψα τσιγάρο και πήρα φωτιά»