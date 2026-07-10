Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Ακρίβεια παντού, οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνοια σας αλλά λύσεις

«Ο απολογισμός που γράφεται κάθε μέρα στο πορτοφόλι των πολιτών έχει έναν τίτλο: Ακρίβεια παντού. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, επί επτά συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας, από το βήμα της Βουλής, την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι υπεραπέδωσε η ακρίβεια και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. «Αφήστε τα «λυπάμαι» και τα «θυμώνω». Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις, όχι τη συμπόνοια σας. Η άποψη σας ότι «κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν», μας οδήγησε στο δυσθεώρητο κόστος ζωής. Γι' αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέα πορεία», συμπλήρωσε.

Επισημαίνοντας τον απολογισμό που πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση παρουσίασε, ο κ. Ανδρουλάκης είπε στον κ. Μητσοτάκη:

«Είχατε, το 2019 ως στόχο η Ελλάδα, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, να βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη;».

Αντέκρουσε το επιχείρημα ότι αυξάνονται παράλληλα οι μισθοί όπου σημείωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, ότι από το 2019 έως το 2025 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%, ενώ το πρόβλημα είναι ο γενικός πληθωρισμός, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα καθώς αποτελεί κοινωνική πληγή.

«Η κοροϊδία έχει και τα όριά της. Δεν μπορεί να επικαλείστε ως δικαιολογία το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εσείς ο ίδιος εντείνατε, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αμφισβήτησε πως η κυβέρνηση δίνει μάχη κατά της ακρίβειας, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των μέτρων που έχει πάρει.

«Στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, για τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από 31 Αυγούστου, ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος… η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Και από 31 Αυγούστου επί ποιών τιμών θα γίνει η μείωση του 5%; Επί αυτών των τιμών που στο μεταξύ θα έχουν ανέβει; Άρα δώρο άδωρο το 5%», σημείωσε ενω υποστήριξε πως «η συνάντησή σας στο Μέγαρο Μαξίμου για μια «συμφωνία κυρίων» όπως ανακοινώσατε, είναι βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ. Είναι βουβή αποδοχή ότι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε θεσμικά τους κανόνες ανταγωνισμού».

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