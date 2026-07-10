Ένοχοι για τον βιασμό της 19χρονης οι δύο αστυνομικοί του ΑΤ Ομονοίας

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Eνοχοι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση κρίθηκαν από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού σε βάρος 19χρονης στο Α.Τ Ομονοίας.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση και κήρυξε κατά πλειοψηφία ενόχους τους δυο κατηγορουμένους .

Αντίθετα, ο ένας εκ αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν δικαστές και ένορκοι στον τρίτο κατηγορούμενο αστυνομικό, ο οποίος επίσης κατά πλειοψηφία κρίθηκε αθώος για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό.

Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα για να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλει στους δύο καταδικασθέντες.

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