Κρήτη: Η "γουρούνα" καρφώθηκε σε ελιά - Δύο τραυματίες

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Ένα ακόμητροχαίο ατύχημα με τετράτροχη μοτοσικλέτα («γουρούνα») καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) στην περιοχή του Σταλού Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της τετράτροχης μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί της πορείας της και να προσκρούσει σε ελαιόδεντρο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ατυχημάτων με «γουρούνες» που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη. Τα συγκεκριμένα οχήματα αποτελούν δημοφιλή επιλογή για πολλούς επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι τα ενοικιάζουν για τις μετακινήσεις και τις εκδρομές τους.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου στον Σταλό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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