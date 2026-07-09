Ο Τομ Χανκς έκλεισε τα 70 και το γιόρτασε με μία βουτιά

Τα 70 έκλεισε ο Τομ Χάνκς και το γιόρτασε με μία βουτιά στη θάλασσα, ενώ η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον του ευχήθηκε δημόσια.
Ο ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο κατά το οποίο φαίνεται να πέφτει στο νερό από ψηλά.
«Αυτός ο τύπος γίνεται 70 σήμερα. Υπέροχη μουσική. Καλός καφές. Καλή αιτία», έγραψε χαρακτηριστικά o διάσημος ηθοποιός.
Η σύζυγός του του ευχήθηκε κι εκείνη με μία ανάρτηση όπου του έγραψε: «Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη της ζωής μου. Σ'αγαπώ τόσο πολύ».
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