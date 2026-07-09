Δίκη Δημήτρη Λιγνάδη: Σοκάρει ο πρώτος καταγγέλλων

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο 28χρονος Π.Ο., ο οποίος έχει καταγγείλει ότι υπέστη δύο βιασμούς από τον Δημήτρη Λιγνάδη όταν ήταν ακόμη ανήλικος. Η κατάθεσή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών επικεντρώθηκε τόσο στις δύο καταγγελλόμενες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης όσο και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε την περίοδο που γνώρισε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με τη μήνυση που είχε υποβάλει το 2021 σε βάρος του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι τον Μάρτιο του 2015, σε ηλικία 17 ετών, έπεσε δύο φορές θύμα βιασμού ενώ φιλοξενούνταν στο σπίτι του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη στο Newsit.gr, περιγράφοντας ενώπιον του δικαστηρίου την πρώτη καταγγελλόμενη πράξη, ο 28χρονος αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που, όπως είπε, ξεκίνησε γύρω από τη σεξουαλική του ταυτότητα και τις προσωπικές του εμπειρίες.

«Ένα βράδυ άρχισε να με ρωτάει ποια είναι η σεξουαλική μου ταυτότητα, αν έχω κάνει σεξ… Του αναφέρω ότι σαν παιδάκι είχα πειραματιστεί με δύο φίλες. Του είπα ότι δεν είμαι ενεργός σεξουαλικά.

Μετά από λίγα λεπτά, μου πιάνει τα μπράτσα, με ρίχνει μπρούμυτα, μου κατεβάζει τα παντελόνια και το εσώρουχο και αυτό που κάνει είναι να προσπαθήσει να με κακοποιήσει σεξουαλικά, παγώνω, δε μπορώ να κάνω κάτι, ήρθε από πάνω, με μπλοκάρει και προσπαθεί να με κακοποιήσει. Με κακοποιεί, σηκώνεται κι εγώ από το φόβο μου φεύγω και πάω στην κουζίνα να καθαριστώ…. σαστισμένος και παγωμένος. Πήγα στον καναπέ να ξαπλώσω και σκεφτόμουν τι έκανα, έκανα κάτι κακό εγώ και το προκάλεσα;

Έπεσα για ύπνο σηκώθηκα το πρωί και έφυγα από το σπίτι, προσπάθησα να αποφύγω κάθε επικοινωνία με τον κατηγορούμενο, θεωρούσα ότι μάλλον εγώ φταίω σε αυτό», κατέθεσε ο νεαρός άνδρας, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με την καταγγελία του, συνέβησαν στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη.

πηγή newsit.gr

Διαβάστε επίσης

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η απάντηση για το πώς βιοπορίζεται

Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ